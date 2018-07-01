Даути подписал 8-летний контракт с "Лос-Анджелесом"

"Лос-Анджелес" на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Дрю Даути. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на 8 лет. По его условиям среднегодовая зарплата игрока составит 11 миллионов долларов.
Даути выступает за "Кингз" с 2008 года. В прошлом сезоне он сыграл в 85 матчах НХЛ и набрал 60 (10+50) очков.
It's official! Drew Doughty signs with the LA Kings for an AAV of $11,000,000.https://t.co/JGgQxApJtY– LA Kings (@LAKings) 1 июля 2018 г.
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