Даути подписал 8-летний контракт с "Лос-Анджелесом"

"Лос-Анджелес" на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Дрю Даути​. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на 8 лет. По его условиям среднегодовая зарплата игрока составит 11 миллионов долларов.

Даути выступает за "Кингз" с 2008 года. В прошлом сезоне он сыграл в 85 матчах НХЛ и набрал 60 (10+50) очков.