Даути готов продлить контракт с "Лос-Анджелесом"

Защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути сказал, что готов вести переговоры о продлении контракта с клубом. Действующее соглашение 28-летнего канадца рассчитано до конца сезона-2018/19.

- Я всегда хотел играть за "Лос-Анджелес" и хочу здесь остаться, - цитирует официальный сайт НХЛ Даути. - Не помню, в какой день мы сможем начать переговоры, но уверен, что сделаем это, когда придет время.

Напомним, Даути был выбран "Лос-Анджелесом" на драфте-2008 в первом раунде под общим вторым номером. В том же году он начал выступать за "Кингз". Вместе с командой из Калифорнии он дважды стал обладателем Кубка Стэнли, а по итогам сезона-2015/16 выиграл "Норрис Трофи".