Даути готов продлить контракт с "Лос-Анджелесом"

Защитник "Лос-Анджелеса" Дрю Даути сказал, что готов вести переговоры о продлении контракта с клубом. Действующее соглашение 28-летнего канадца рассчитано до конца сезона-2018/19.
- Я всегда хотел играть за "Лос-Анджелес" и хочу здесь остаться, - цитирует официальный сайт НХЛ Даути. - Не помню, в какой день мы сможем начать переговоры, но уверен, что сделаем это, когда придет время.
Напомним, Даути был выбран "Лос-Анджелесом" на драфте-2008 в первом раунде под общим вторым номером. В том же году он начал выступать за "Кингз". Вместе с командой из Калифорнии он дважды стал обладателем Кубка Стэнли, а по итогам сезона-2015/16 выиграл "Норрис Трофи".
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https://www.nhl.com/ru/news/doughty-open-to-signing-extension-with-kings/c-298148922
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