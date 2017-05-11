Дарюс Каспарайтис: "Вашингтон" сегодня был сильнее, но..."

Олимпийский чемпион, бывший защитник "Питтсбурга" и сборной России Дарюс Каспарайтис подвел итоги противостояния действующего обладателя Кубка Стэнли с "Вашингтоном" в четвертьфинале Кубка Стэнли. По его словам, "Столичные" были сильнее, но этого мало для матчей на вылет. Напомним, "Вашингтон" проиграл седьмой матч серии с "Питтсбургом" со счетом 0:2.
– Честно говоря, думал, что победит "Вашингтон", – заявил Каспарайтис. – У них была отличная возможность – команда была на подъеме после двух игр в Питтсбурге, и казалось, что в "Кэпиталз" просчитали все схемы соперника. По первым минутам складывалось впечатление, что хозяева опять забьют пару голов, но "Пингвинз" выдержали штурм, открыли счет, и игра поменяла направление.
– Именно терпение принесло успех команде Майка Салливана?
– Да. Они и первые две игры так же вытерпели. "Вашингтон" сегодня был сильнее, неплохо играл, только третий период полностью провалил. Однако в плей-офф побеждает не тот, кто сильнее, а кто забивает вовремя и у кого вратарь лучше. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Проба положительна
Каспарайтис вообще с головой не дружит?! Сильнее вши были? И сегодня? И вообще в серии ( СЭ написал, что Каспарайтис подводит ИТОГИ СЕРИИ!!)?! Это ж надо..в серии до 4 побед Питт 4 на шару выиграл!!!! Вот это везёт!!! Пусть так на шару ещё 8 игр из 14 в этом плофе выиграют!!! А вши пусть на эту шару молятся)
08:30