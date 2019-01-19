Дарюс Каспарайтис - о Романове: "Монреаль" получил нового Маркова!"

Известный в прошлом защитник Дарюс Каспарайтис высоко оценил талант игрока ЦСКА и молодежной сборной России Александра Романова.

– Пока среди российских защитников не видно новых Сергея Зубова и Сергея Гончара. Но думаю, что со временем они появятся, - сказал Каспарайтис в интервью официальному сайту НХЛ. - Например, я очень верю в Александра Романова, который стал лучшим защитником молодежного чемпионата мира. Его выбрал на драфте "Монреаль". И я уже написал своему товарищу, генеральному менеджеру "Канадиенс" Марку Бержевену: "Вы взяли очень хорошего игрока".

Бержевен мне ответил: "Я очень рад, что Романов так здорово выступил в Ванкувере".

Очень интересный защитник. Думаю, "Монреаль" получил нового Андрея Маркова как минимум!