Дарюс Каспарайтис: "Не стоит все валить на Овечкина"

Олимпийский чемпион, бывший защитник "Питтсбурга" и сборной России Дарюс Каспарайтис подвел итоги противостояния действующего обладателя Кубка Стэнли с "Вашингтоном" в четвертьфинале Кубка Стэнли. По его словам, российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин сделал все возможное.

– Как в серии выступил Александр Овечкин?

– Саша бился, боролся, делал все, что мог, и неплохо провел эти матчи. Не стоит все валить на него. Сегодня не было видно Кузнецова, пропали Бураковски и Бэкстрем. Вся команда была способна сыграть лучше. Конечно, во втором голе Овечкин мог вывести шайбу из зоны, но получилось, что защитник среагировал быстрее, и Хорнквист удачно бросил в ближнюю девятку. Как всегда "Питтсбургу" везет против "Вашингтона", который очень давно не может их обыграть в плей-офф.

– "Пингвинз" одолели "Кэпиталз" в девяти очных сериях из десяти, в том числе при вашем участии. Над хоккеистами из американской столицы довлела слишком большая ответственность?

– Конечно. Помню, когда выступал за "Питтсбург", долго не могли выбить "Филадельфию". Однажды даже вели 2-0 после выезда, а потом проиграли все четыре матча подряд. Получается, для "Вашингтона" "Пингвинз" действительно неудобный соперник. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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