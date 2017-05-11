Дарюс Каспарайтис: "Кросби – великий игрок, даже сегодня его присутствие на площадке сказалось"

Олимпийский чемпион, бывший защитник "Питтсбурга" и сборной России Дарюс Каспарайтис подвел итоги противостояния действующего обладателя Кубка Стэнли с "Вашингтоном" в четвертьфинале Кубка Стэнли. По его словам, успех "Пингвинз" не случаен.

– В чем секрет кубковых успехов "Питтсбурга" в последние два сезона?

– Два сезона подряд все не может основываться исключительно на везении. "Питтсбург" – очень опытная команда. Даже когда пропадает Сидни Кросби, Женя Малкин берет на себя лидерские обязанности. Сегодня он здорово выглядел и мог забить в первом периоде. Неожиданно здорово заиграл Марк-Андре Флери, а в прошлом году выстрелил Мэтт Мюррей. Их значительно усилило бы возвращение лучшего защитника Криса Летана, но и без него "Питтсбург" смотрится здорово.

– Как повлияли на ход серии потеря и быстрое возвращение Кросби?

– Кросби – великий хоккеист, и даже сегодня его присутствие на площадке сказалось. Он не выделялся, но вовремя отдал пас, и "Питтсбург" сразу повел в счете. Я был очень удивлен, как быстро Сидни вернулся в строй. Все-таки, у него и раньше были сотрясения, и я не думал, что он выйдет на лед в этом сезоне. В плей-офф люди иногда забывают про травмы, не важно, насколько они серьезные. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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