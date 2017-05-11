Дарюс Каспарайтис: "Иногда на "Питтсбург" было даже жалко смотреть"

Олимпийский чемпион, бывший защитник "Питтсбурга" и сборной России Дарюс Каспарайтис подвел итоги противостояния действующего обладателя Кубка Стэнли с "Вашингтоном" в четвертьфинале Кубка Стэнли. По его словам, в следующем раунде с "Оттавой" "Пингвинз" придется не легче.

– "Питтсбург" теперь можно считать главным фаворитом плей-офф?

– Команда не зря выиграла Кубок год назад и была одним из фаворитов нынешнего розыгрыша и до этой серии. Надеюсь, "Пингвинз" повторят судьбу "Айлендерс" или "Эдмонтона" 80-х и выиграют несколько Кубков Стэнли подряд. У них есть все возможности, чтобы стать командой-династией.

– Что скажете об их соперниках?

– Не думаю, что с "Оттавой" им будет легче. Иногда на "Питтсбург" было даже жалко смотреть. В паре игр "Вашингтон" их серьезно перебрасывал, однако они забивали свои гол-два и побеждали. Так же и "Оттава" вовремя забивала превосходящим по силам "Рейнджерам" и выиграла серию. В плей-офф может произойти все, что угодно, и путь к финалу отнимет много сил. Из оставшихся команд в этом плей-офф мне особенно нравится "Нэшвилл". (Евгений БЕЛОУСОВ)

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