Даррен Дрегер: "Учитывая слова Овечкина, вероятность того, что НХЛ будет на Олимпиаде, существует"

Журналист TSN Даррен Дрегер в интервью спецкору "СЭ" в Кельне Игорю Еронко отметил, что многие игроки НХЛ готовы ехать на Олимпиаду-2016 несмотря ни на что. По его словам, из-за этого существует вероятность того, что лига даст свое согласие на участие в Играх.

– Следующий сезон – олимпийский, и КХЛ хотела бы сохранить как можно большее количество сильных игроков, однако же много россиян перебрались в НХЛ, тот же Шипачев, и он далеко не последний. Причем теряя в деньгах. Почему, как вы думаете?

– Это очень интересный момент. Но я бы сказал, что тут все индивидуально, они выбирают то место, где будет комфортно их семьям. Не буду врать, я, конечно, немного удивлен. Переходом того же Шипачева, например. С другой стороны, это интересная для него возможность – попробовать себя в команде, которая только появилась на карте НХЛ. При этом возможность играть за свою национальную команду – это тоже довольно значительный момент.

А на сегодняшний момент лига не едет на Олимпиаду. И я не думаю, что она изменит позицию, судя по тому, что я слышу от людей из организации. Но все же вероятность того, что НХЛ будет в Корее, существует. В том числе исходя из слов Овечкина, который готов ехать несмотря ни на что, и многие готовы последовать его примеру. Просто не озвучивают это публично. Что до денег, могут ли Шипачеву платить в районе 5,5 миллионов долларов в год?

– С учетом налогов в Северной Америке – даже, по сути, больше чистыми деньгами.

– Ну, в любом случае, как мы считаем, НХЛ – лучшая лига в мире. И российские хоккеисты думают так же.

Полное интервью Даррена Дрегера