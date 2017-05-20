Даррен Дрегер: "Ковальчук – по-прежнему талант мирового уровня"

Журналист TSN Даррен Дрегер в интервью спецкору "СЭ" в Кельне Игорю Еронко отметил, что нападающий СКА Илья Ковальчук может усилить любую команду НХЛ. По его словам, Кови имеет более мощнвй набор навыков, чем Яромир Ягр, который в 2011 году вернулся в лигу из омского "Авангарда".

– Как думаете, где в итоге окажется Ковальчук? Ясно, что не в Нью-Джерси.

– Определенно. Ковальчук – по-прежнему талант мирового уровня. Уровень его мастерства и технической оснащенности – элитный. Когда Ягр возвращался – было немало сомнений. А "парень" играет до сих пор. При всем, кстати, уважении к Ягру, у Ковальчука более мощный набор навыков. Если, конечно, он может играть так же, как играл перед отъездом. В любом случае ясно, что Ковальчука подпишут и сразу обменяют. Но пока даже непонятно, какой будет компенсация. Он хочет в Нью-Йорк? Ха-ха. А какой русский не хочет? Он усилит любую команду, но где в итоге окажется – пока неясно.

Полное интервью Даррена Дрегера