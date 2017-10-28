Данск, Андерсон, Ринне - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан голкипер "Вегаса" Оскар Данск, отразивший все 32 броска по своим воротам в матче с "Колорадо" (7:0).

Второй звездой стал нападающий "Коламбуса" Джош Андерсон, забросивший победную шайбу в овертайме встречи с "Виннипегом" (2:1 ОТ). Замкнул тройку лучших голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне, который отразил 43 из 44 бросков по своим воротам в матче против "Чикаго" (2:1).