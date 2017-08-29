Данис Зарипов: "Могу и сейчас сдать тест на допинг, не стесняюсь этого"

Российский хоккеист Данис Зарипов подчеркнул, что готов сдать очередной тест на допинг для игры в НХЛ. Игрок ранее был отстранен ИИХФ до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, однако 28 августа получил право выступать в НХЛ.

– Вашей карьере только выступлений в НХЛ и не хватало.

– Будем стараться.

– Вы же согласились сдать дополнительный тест на допинг?

– Да. Я мог его и сразу сдать. И сейчас могу. Я не стесняюсь этого.

– Данис, ну все-таки – это было недоразумение?

– Не буду я говорить на эту тему.

– Геннадий Величкин рассказывал, что вы пытались по минутам разбирать те дни.

– Да, мы разбирали, но ни до чего не добрались. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Зарипова