Данис Зарипов: "Могу и сейчас сдать тест на допинг, не стесняюсь этого"

Российский хоккеист Данис Зарипов подчеркнул, что готов сдать очередной тест на допинг для игры в НХЛ. Игрок ранее был отстранен ИИХФ до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, однако 28 августа получил право выступать в НХЛ.
– Вашей карьере только выступлений в НХЛ и не хватало.
– Будем стараться.
– Вы же согласились сдать дополнительный тест на допинг?
– Да. Я мог его и сразу сдать. И сейчас могу. Я не стесняюсь этого.
– Данис, ну все-таки – это было недоразумение?
– Не буду я говорить на эту тему.
– Геннадий Величкин рассказывал, что вы пытались по минутам разбирать те дни.
– Да, мы разбирали, но ни до чего не добрались. (Игорь ЕРОНКО)
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