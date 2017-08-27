Данис Зарипов: "Говорить об НХЛ слишком рано"

Нападающий Данис Зарипов опроверг информацию о том, что может продолжить карьеру в Северной Америке. Ранее СМИ сообщили, что 36-летний хоккеист в начале следующей недели получит разрешение от НХЛ на подписание контракта с клубами заокеанской лиги. Напомним, что форвард был дисквалифицирован на два года за допинг, но подал апелляцию в CAS на это решение.

– Пока это вообще только разговоры, которые вряд ли имеют под собой какую-то почву. А кто это сообщил? Пресса в Северной Америке? Честно, я вообще не в курсе, что мной интересуется два клуба, – сказал Зарипов. – Уверен, что все будет зависеть от апелляции, рассмотрение которой запланировано на конец сентября. До этого времени вряд ли в моей судьбе что-то изменится.

Могу ли я поехать в НХЛ, если проиграю повторное рассмотрение? Не думаю, что это возможно. В НХЛ чтут законы и вряд ли пойдут против правил. Но об этом я даже сейчас не хочу рассуждать, так как никакого решения не принято.

Я по-прежнему держу себя в форме, у меня две тренировки в день с личным тренером в Казани. Зал и лед и в случае успеха не хочу выглядеть неподготовленным. Что будет, если проиграю? Об этом даже не хочу думать. Давайте дождемся решения. (Алексей ШЕВЧЕНКО)