Даниил Тарасов: "Бобровский - один из моих кумиров, на данный момент это лучший вратарь России"

Вратарь Даниил Тарасов, выбранный "Коламбусом" под общим 86-м номером на драфте НХЛ-2017, отметил, что был бы очень рад оказаться в команде Сергея Бобровского. По его словам, это лучший голкипер России.



– Очень рад, знаю, что в "Коламбусе" есть русские ребята. До драфта разговаривали с тренером вратарей Яном Кларком, постоянно отправляли ему видео, как я тренируюсь после операции и восстанавливаюсь, – цитирует Тарасова русскоязычная версия официального сайт НХЛ. – Больше всего с ним контактировали. Со здоровьем все хорошо, сейчас полечу в Уфу, где начнется лагерь. У меня еще два года контракта с Уфой, начну в молодежной лиге, потом буду набирать форму, будут переводить в ВХЛ, КХЛ. Сначала летом поеду в лагерь с молодежной команды, потом на сборы с "Салаватом" в Финляндию.



Очень рад за Бобровского, что он получил "Везину". Мы с ним из одного города – Новокузнецка. Сергей – очень хороший вратарь, желаю ему удачи и выиграть Кубок Стэнли. Он один из моих кумиров, на данный момент это лучший вратарь России. Из иностранцев мне больше нравится Кэри Прайс.