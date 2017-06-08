Даниил Марков: "В финале Кубка Стэнли болею за"Питтсбург"

Бывший игрок сборной России Даниил Марков, с 2005 по 2006 год выступавший за "Нэшвилл", подчеркнул, что в финале Кубка Стэнли болеет за "Питтсбург". Счет в серии ничейный – 2-2.

– Почему сейчас "Пингвинз" так забуксовали? Потому что провели больше матчей по пути к финалу, - приводит NHL.com/ru слова Маркова. - Но смотреть серию интересно. Я даже не ожидал. Сам болею за "Питтсбург". Очень нравится, как ребята играют во всех зонах, что они делают на льду.

Надеюсь, команда отдохнет за пару дней перерыва. Потому что два матча в Нэшвилле не получились (1:5, 1:4). В первом периоде "Пингвинз" играли очень хорошо, но не реализовывали моменты. А в итоге хозяева задавливали соперников, которые подседали по физике.