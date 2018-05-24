Даниил Марков: "В финале буду болеть за "Вашингтон". Саня, нет слов, поздравляю!"

Бывший защитник, а ныне тренер "Спартака" Даниил Марков поздравил форварда "Вашингтона" Александра Овечкина с выходом его команды в финал НХЛ. Марков в США выступал за "Финикс", "Каролину", "Филадельфию", "Нэшвилл" и "Детройт".

"Поздравляю ребят из Капиталз! Восхитительная игра команды в серии! Буду болеть за вас в финале! Саня, нет слов, поздравляю!!!", – написал Марков в своем Твиттере.