Даниил Марков: "Нэшвилл" прибавил в плей-офф за счет работоспособности"

Бывший игрок сборной России Даниил Марков, с 2005 по 2006 год выступавший за "Нэшвилл", подчеркнул, что "Предаторз" прибавил по ходу плей-офф за счет работоспособности. В финальной серии с "Питтсбургом" команда сумела восстановить равновесие после двух проигранных на выезде матчей.

– "Нэшвилл" стал 16-м в регулярном чемпионате. Но знаете, за счет чего команда так прибавила в плей-офф? – приводит NHL.com/ru слова Маркова. – За счет работоспособности, правильных действий всей пятерки. "Предаторз" играют быстро, у них состав помоложе, чем у "Питтсбурга". Есть хоккеисты, которые могут решить судьбу любого матча. Это энергозатратный стиль, но смотреть интересно. Много подключаются защитники, прогрессирует молодежь. И, конечно, вратарь Пекка Ринне отлично делает свою работу.