Даниэль Седин: "Если мы собираемся выиграть Кубок Стэнли, то это будет только в "Ванкувере"

Нападающие "Ванкувера" братья Даниэль и Хенрик Седин на сайте The Players Tribune отметили, что не планируют играть в других клубах НХЛ после истечения контрактов с "Кэнакс". Напомним, что братья шведы выступают за канадский клуб с 2000 года.

– Когда я думаю о Ванкувере, то на ум приходит одно: дом, – сказал Даниэль. – Мы приехали сюда 20-летними мальчишками и просто старались слушать тренера во время тренировок. Мы и понятия не имели, какой у нас может быть потенциал, и как долго мы можем остаться в команде. Но мы выросли в мужчин в этом городе, здесь были воспитаны наши дети. За эти годы накопилось столько воспоминаний. Но мы уже не молоды.

– Когда я просыпаюсь утром, то все еще думаю, что нам по 26 лет, – сказал Хенрик.

– Но, очевидно, нам не 26 лет. Нам уже по 36, – продолжил Даниэль. – И за год до окончания контракта нас многие спрашивают о будущем. Когда придет время, мы сядем с руководством и обсудим его. Люди говорят, что наше время для победы в Кубке Стэнли прошло. Но мы и не будем больше играть в других клубах. Если мы собираемся выиграть трофей, то хотим достичь нашей мечты здесь, в "Ванкувере". Если бы это произошло в другом месте, то это было бы не то же самое.