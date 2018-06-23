Дамир Шарипзянов: "С Ковальчуком в "Лос-Анджелесе" надеюсь выиграть Кубок Стэнли"

Защитник "Лос-Анджелеса", который провел прошлый сезон в "Нефтехимике" прокомментировал подписание трехлетнего контракта "Кингс" с Ильей Ковальчуком.

- Уверен, у Ильи все получится, - уверен Шарипзянов. – Он забивной, с хорошим броском, поэтому 100 процентов будет играть в большинстве. Ему точно понравится в Лос-Анджелесе. Там хорошая организация. Желаю удачи ему в этом сезоне, и, надеюсь, с ним команда выиграет Кубок.

- Вместе с вами?

- Надеюсь. У него контракт на три года. Хочется, чтобы все это время мы выступали бы в одной команде. Сейчас я готовлюсь к сезону на полную. По мне все решится 1 июля.

Ранее "Кингс" объявили о подписании договора с Ковальчуком в клубном твиттере. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Ковальчук - король! Российский форвард подписал контракт с "Лос-Анджелесом"