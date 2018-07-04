Дамир Шарипзянов: "Появился повод доказать, что в "Лос-Анджелесе" были неправы"

Российский защитник Дамир Шарипзянов прокомментировал решение "Лос-Анджелеса" выставить его на драфт отказов с последующим расторжением контракта и сообщил скором возвращении в "Нефтехимик".

– С "Кингз" мы скоро официально простимся, – заявил Шарипзянов. – Подпишу с "Нефтехимиком" договор на два года. На Северную Америку не смотрю, надо готовиться к сезону в КХЛ. Даже хорошо, что так вышло, потому что была непонятная ситуация – меня отправляли из одного фарм-клуба в другой, и даже не дали шанса в основе "Кингз". Теперь у меня появился отличный повод доказать, что в "Лос-Анджелесе" были неправы.

Контракт новичка, который в "Кингз" планируют расторгнуть, рассчитан еще на один сезон. Напомним, что прошлый сезон 22-летний Шарипзянов провел на правах аренды в "Нефтехимике", воспитанником которого он является. (Евгений БЕЛОУСОВ)