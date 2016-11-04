"Даллас" забросил "Сент-Луису" шесть шайб

"Даллас" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Сент-Луис" - 6:2. Отметим, что четыре из шести шайб хоккеисты "Старз" забросили в третьем периоде.

Российские форварды "Блюз" Владимир Тарасенко и Наиль Якупов очков не набрали. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Старз" Тайлер Сегин, набравший 4 (0+4) очка.

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Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Сент-Луис" – 6:2 (0:0, 2:1, 4:1)

Голы: Ивз - 2 (Сегин, Джей. Бенн), 26:35 - 1:0. Штясны - 4 (Пьетранджело, Стин), 31:26 - 1:1. Клингберг - 1 (Джей. Бенн, Сегин), 31:57 - 2:1. Джонс - 2 (Сегин, Одуйя), 43:40 - 3:1. Спецца - 4 (бол., Сегин, Линделл), 45:36 - 4:1. Пьетранджело - 2 (Штясны, Яшкин), 50:27 - 4:2. Клингберг - 2 (п.в., Джей. Бенн), 56:30 - 5:2. Джор. Бенн - 1 (Хэмьюс, Корпикоски), 56:47 - 6:2.

Вратари: Ниеми (43:36 - 43:40) - Аллен (56:15 - 56:30, 58:54 - 58:56).

Штраф: 24 - 24.

Броски: 27 (8+8+11) - 30 (8+9+13).

Наши: - - Тарасенко (16:19/4/-1), Якупов (7:28/1/0)

4 ноября. Даллас. American Airlines Center.