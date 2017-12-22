"Даллас" забросил четыре шайбы в ворота "Чикаго"

"Даллас" на своем льду переиграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Старз" удалось прервать серию из трех поражений.

Российский нападающий хозяев Александр Радулов сыграл 19 минут, а его соотечественник Артем Анисимов провел 20 минут на льду в составе гостей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Чикаго" - 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Голы: Бенн - 15 (Эли, Хэмьюс), 17:11 - 1:0. Руссель - 4 (Хэмьюс, Патерин), 21:07 - 2:0. Сегин - 15 (бол., Спецца, Клингберг), 25:55 - 3:0. Сегин - 16 (Шор), 36:14 - 4:0.

Вратари: Бишоп - Кроуфорд.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 22 (7+9+6) - 24 (11+6+7).

Наши: Радулов (18:38/0/1) - Анисимов (19:53/1/-2).

22 декабря. Даллас. American Airlines Center.