"Даллас" взял верх над "Эдмонтоном" в гостях

"Даллас" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон" со счетом 3:2. Первой звездой поединка признан голкипер "Старз" Кари Лехтонен, отразивший 40 бросков из 42.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Даллас" – 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Голы: Корпикоски – 3 (Джей. Бенн), 0:28 – 0:1. Марун – 6 (Эберле, Макдэвид), 3:37 – 1:1. Ивз – 4 (бол., Сегин, Джей. Бенн), 4:51 – 1:2. Питлик – 5, 19:31 – 2:2. Руссель – 3 (Сегин, Ивз), 35:00 – 2:3.

Вратари: Тальбо (58:10) – Лехтонен.

Штраф: 13 – 11.

Броски: 42 (15+15+12) – 30 (13+14+3).

Наши: Слепышев (8:16/0/0) – –

Эдмонтон. Rogers Place.