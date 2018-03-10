"Даллас" вырвал победу у "Анахайма"

"Даллас" на своем льду переиграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Гости в конце первого периода вышли вперед, а хозяева забросили две шайбы уже в третьем периоде.

Российский нападающий "Старз" Александр Радулов провел на льду 21 минуту и сделал 3 броска по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Анахайм" - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Гецлаф - 10 (Перри, Ракелль), 17:16 - 0:1. Шор - 9 (бол., Сегин, Бенн), 48:50 - 1:1. Бенн - 23 (бол., Клингберг, Сегин), 54:23 - 2:1.

Вратари: Лехтонен - Миллер (58:41).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 37 (9+17+11) - 27 (10+5+12).

Наши: Радулов (20:51/3/0) - -.

10 марта. Даллас. American Airlines Center.