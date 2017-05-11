"Даллас" выбрал три варианта, чтобы расстаться с Ниеми

"Даллас" планирует расстаться с голкипером Антти Ниеми этим летом, сообщает Dallas News. В минувшем сезоне финн провел 37 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал 14 побед, при проценте отраженных бросков 89,2.

По первому варианту 33-летнего вратаря на драфте расширения-2017 выберет новичок НХЛ "Вегас", если этого не случится, то клуб постарается обменять финского голкипера. В третьем случае "Даллас" выкупит контракт Ниеми, который завершается в следующем сезоне. Тогда "Старз" придется выплачивать вратарю в течение двух лет по 1,5 миллиона долларов в год.