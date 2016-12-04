"Даллас" в гостях обыграл "Колорадо", Варламов отразил 30 бросков

"Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Колорадо" со счетом 3:0. Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Даллас" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Маккензи - 2 (Шор), 5:08 - 0:1. Сегин - 9 (бол., Джей. Бенн, Спецца), 26:02 - 0:2. Ивз - 10 (п.в., Сегин), 58:38 - 0:3.

Вратари: ВАРЛАМОВ (57:31 - 58:38) - Лехтонен.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 23 (13+5+5) - 33 (12+11+10).

Наши: Григоренко (18:34/2/0), Задоров (20:00/0/0) - -.

4 декабря. Денвер. Pepsi Center.