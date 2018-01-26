"Даллас" уступил "Торонто", Радулов набрал 1 очко

"Даллас" проиграл на своей площадке "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. В составе "Старз" голевой передачей отметился россиянин Александр Радулов, а забил Тайлер Сегин.

У "Торонто" отличились Назем Кадри, Зак Хайман, Митчелл Марнер и Остон Мэттьюс.

"Даллас" - "Торонто" - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Кадри - 16 (Марнер, Гардинер), 15:50 - 0:1. Хаймэн - 9 (Нюландер), 21:55 - 0:2. Кадри - 17 (бол., Бозак, Гардинер), 29:29 - 0:3. Сегин - 23 (РАДУЛОВ), 37:43 - 1:3. Мэттьюс - 22 (Нюландер, Гардинер), 42:38 - 1:4.

Вратари: Бишоп - Макэлхинни.

Штраф: 9 - 11.

Броски: 40 (8+15+17) - 29 (8+15+6).

Наши: Радулов (22:34/4/1) - -.

26 января. Даллас. American Airlines Center.