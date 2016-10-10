"Даллас" усилился финским форвардом Лаури Корпикоски

Форвард сборной Финляндии Лаури Корпикоски перешел в "Даллас", сообщает официальный твиттер команды. По информации клуба, контракт 30-летнего нападающего рассчитан на один сезон. За год в составе "Старс" Корпикоски заработает 1 миллион долларов США.

В минувшем сезоне Корпикоски выступал за "Эдмонтон". В составе команды 30-летний финн провел 71 матч в регулярном чемпионате НХЛ, сумев отметиться десятью заброшенными шайбами и двенадцатью голевыми передачами.