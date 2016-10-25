"Даллас" сыграет с "Виннипегом" без семи нападающих?

"Даллас" в матче регулярного чемпионата против "Виннипега" может сыграть без семи форвардов основного состава, информирует официальный сайт НХЛ.

Канадский нападающий Джейсон Спецца стал седьмым форвардом, получившим травму. Он не смог завершить последнюю тренировку и может не сыграть в ближайшем матче.

Другой форвард чех Алеш Гемски получил рецидив травмы паха в первом матче сезона против "Коламбуса" (0:3). Еще один чех Иржи Гудлер, которые не играл из-за болезни, пока тренируется по индивидуальной программе.

Ранее в список травмированных попали нападающие Патрик Шарп и Патрик Ивз. Из-за травм также не играют Коди Икин и Маттиас Янмарк. Всего в заявке команды остались девять здоровых форвардов.