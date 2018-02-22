"Даллас" с Радуловым проиграл "Анахайму"

"Анахайм" победил "Даллас" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Шайбы за "Дакс" забросили Хампус Линдхольм и Райан Гецлаф, на счету которого также результативная передача.

Российский нападающий "Старз" Александр Радулов провел на льду 22 минуты 28 секунд, нанес шесть бросков в створ и заработал нулевой показатель полезности.

Отметим, что "Анахайм" одержал четвертую победу подряд, "Даллас" потерпел второе поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Даллас" – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Линдхольм – 9 (бол., Гецлаф, Монтур), 13:15 – 1:0. Гецлаф – 8 (мен., Бошемен, Грант), 44:28 – 2:0.

Вратари: Миллер – Бишоп (56:24).

Штраф: 15 – 11.

Броски: 17 (4+8+5) – 41 (10+7+24).

Наши: – – Радулов (22:28/6/0).

22 февраля. Анахайм. Honda Center.