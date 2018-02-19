"Даллас" Радулова уступил "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" на своем льду выиграл у "Далласа" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Это вторая подряд победа "Шаркс".

Российский нападающий гостей Александр Радулов отыграл 17 минут, сделал 1 бросок по воротам при показатели полезности "-4".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Даллас" - 5:2 (4:0, 1:0, 0:2)

Голы: Павелски - 15 (Майер, Власик), 0:27 - 1:0. Карлссон - 8 (Майер, Павелски), 5:59 - 2:0. Бедкер - 10 (Хансен, Браун), 15:08 - 3:0. Бедкер - 11 (Тирни, Власик), 17:23 - 4:0. Браун - 2 (Павелски, Карлссон), 25:00 - 5:0. Смит - 5 (Ритчи, Джонс), 45:35 - 5:1. Питлик - 11 (Клингберг, Руссель), 48:57 - 5:2.

Вратари: Джонс - Бишоп (Лехтонен, 17:23, 59:18).

Штраф: 0 - 4.

Броски: 28 (6+14+8) - 28 (11+5+12).

Наши: - - Радулов (17:12/1/-4).

19 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.