"Даллас" Радулова проиграл "Лос-Анджелесу"

"Даллас" на своем льду потерпел поражение от "Лос-Анджелеса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе хозяев более 20 минут сыграл российский нападающий Александр Радулов, сделавший 5 бросков по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Лос-Анджелес" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Ладу - 1 (Копитар, Иафалло), 3:05 - 0:1. Даути - 8 (бол., Маззин, Копитар), 25:09 - 0:2. Мартинес - 5 (Митчелл, Пирсон), 41:05 - 0:3.

Вратари: Бишоп - Кюмпер.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 28 (8+12+8) - 42 (12+15+15).

Наши: Радулов (20:44/5/-2) - -.

31 января. Даллас. American Airlines Center.