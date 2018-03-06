"Даллас" проиграл "Оттаве", Радулов сделал передачу

"Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл "Оттаве" - 2:3. Победную шайбу в овертайме забросил защитник Эрик Карлссон.
Нападающий "Старз" Александр Радулов отыграл 24 минуты 32 секунды и сделал результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" - "Оттава" - 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Сегин - 35 (бол., РАДУЛОВ, Клингберг), 4:36 - 1:0. Хоффман - 19 (бол., Стоун, Дюшен), 39:58 - 1:1. Дюшен - 19 (Карлссон, Боровицки), 46:36 - 1:2. Сегин - 36 (Янмарк, Хэмьюс), 58:52 - 2:2. Карлссон - 7, 62:41 - 2:3.
Вратари: Бишоп (Лехтонен, 20:00, 57:28 - 58:52) - Андерсон.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 33 (8+15+10+0) - 30 (12+8+9+1).
Наши: Радулов (24:32/4/1) - -.
6 марта. Даллас. American Airlines Center.
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Vasek
забавно конечно, МАФ (28.11.84 г.р.) всего на на 2 года старше Бишопа (21.11.86), за карьеру одержал побед столько же, сколько Бишоп сыграл матчей - 321!!! Топом не считается. Всё зависит от медиа (поэтому номинации "мнение года" Шевченко выигрывает у коллеги gibson'a из-за большего охвата увы). Бишоп решил вратарскую проблему Тампы и об этом все узнали. Если кто не помнит после Хабибуллина у Тампы все киперы раз за разом проваливались (Смит, днище Линдбэк, Рамо, да блин, у них стартёрами побывали карьерные бэкапы Грэхэм и Гарон!))) Приходилось искать ветеранов вроде Ролосона. И тут появился Бишоп и затащил. А МАФ играл себе спокойно в Питтсбурге, где ведущими защитниками в его времена были, предпочитающие играть на чужой синей Гончар и Летанг и плохая медиа. Лет через 20, кмк, МАФа будут помнить лучше. З.Ы. При этом Бишопа я считаю хорошим кипером, использован как пример исключительно из-за совпадения кол-ва его матчей в НХЛ с победами МАФа)))
10:01
fifa_guru
вот счас команды Прайса и Бобра можно условно поставить на одну ступень. и сразу видно кто насколько хорош))
09:56
fifa_guru
Vasek ну де смит еще зеленый совсем. а мюррею имхо нормально, не вижу насколько ему тяжело стало. все-таки два полных ПО уже прошел) Флери хороший вратарь, но не прям топовый. И прайс (по совокупности) тоже просто хороший. Бобр их точно превзошел.
09:55
Vasek
maxcds, Томас топее всех названных имхо. Ну может кроме Лунтика, но это не точно. А так да, "топ" не постоянная величина, переходящая, как чемпионский пояс UFC или Кубок УЕФА. Кроуфорда никогда не считал топом, в Чикаго 10-15 гг. любой кипер выигрывал, даже АнтиНиеми. Мой примерный список топов за последние 10 лет (в произвольном порядке) бы бы таким: 1) Бродо или Томас 3) Лунтик 4) Куик 5-7) Бобр-МАФ-Прайс. Да, МАФ топ! Каков играть в команде без обороны нынче показывают Мюррей-Джарри-ДеСмит, а МАФ более 10 лет тащил на себе эту оборону, оставаясь в тени Сида и Малкина. Вообще в матчах РЧ он всегда был крут, это в ПО терялся: раз - провалив серию с Филями; два - проиграв конкуренцию Вокоуну. Но в последнем своем ПО за Пенс он реабилитировался! Вообще несправедливо, что холтби-бишопы всё время в номинантах на Везину, а за МАФа так ни разу никто и не проголосовал. Надеюсь в этом сезоне он в тройку номинантов, минимум, попадёт.
09:47
Долго наблюдал за идиотами на эт
Те. Холтби ТОП, а паровозик Томас и Цветочек не ТОП?))
09:40
maxcds
Очень уж много топов развелось. Того и гляди и не престижна будет сия приставка. Топы в 201х. Основано на просмотре игр. Не наши: Прайс, Люонго, Миллер, Холтби, Лундквист, мб Кроуфорд. Никаких Гибсонов, Томасов, Дубников, Ринне, Варламовых, Брызгаловых, Расков, Флери, Бишопов, Смитов, Уордов, Андерсенов и т.д. Что не говорит о том, что они плохи, но не топы они, как по мне. Наши топы: Боб, ну и Уасса на подходе.
09:28
Vasek
В Далласе любой вратарь становится дном. Воздух там ядовитый чтоль? БигБен был топ
09:09
Sправедливый
Вы уж больно многого хотите, ребятки. ))) В разных командах НХЛ сейчас довольно много наших ребят играет и обязательно нужно чтобы в каждой из них играл лучший вратарь лиги? ))) Так не бывает. Элитных вратарей не так уж много, к тому же часть из них в довольно слабых командах, т.к. "потолок зарплат" ... Так что, работайте, работайте, товарищ Радулов. ))) Иначе ваше место займут другие (я в смысле команд).
08:58
maxcds
Лучше бы обоих. Хуже не будет) Вот помню я писал после обмена Бишопа из Тампы......))))))))))
07:58
gibson
Потому что туда отправили Бишопа. Не могут же сразу обоих:-)
07:55
maxcds
Лехтонен конечно же)))
07:28
maxcds
Один вопрос: почему Бишоп не в АХЛ?
07:27