"Даллас" проиграл "Оттаве", Радулов набрал 1 очко

"Оттава" обыграла "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Нападающий "Старз" Александр Радулов набрал в этой встрече 1 очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Даллас" - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Клингберг - 4 (бол., Спецца, Радулов), 16:53 - 0:1. Ладжой - 4 (Дюшен, Райан), 39:40 - 1:1. Ткачак - 3 (Демело, Тирни), 41:27 - 2:1. Бедкер - 1 (Дюшен), 50:12 - 3:1. Смит - 2 (п.в.), 58:23 - 4:1.

Вратари: Андерсон - Бишоп (52:12 - 53:06, 55:14 - 58:23).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 24 (9+7+8) - 38 (14+9+15).

Наши: - - Ничушкин (10.40/2/-1), Радулов (23.04/5/-3).

16 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.