"Даллас" проиграл "Нэшвиллу", несмотря на гол Гурьянова

"Даллас" на своем льду уступил "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу в овертайме забросил Маттиас Экхольм.

В составе "Старз" свою первую шайбу в НХЛ забросил россиянин Денис Гурьянов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Нэшвилл" - 4:5 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 0:1)

Голы: Питлик - 3 (Факса), 13:05 - 1:0. Хартман - 5, 20:12 - 1:1. Сегин - 5 (Хонка, Ничушкин), 26:47 - 2:1. Спецца - 4 (бол.), 34:32 - 3:1. Джохансен - 3 (Йоси, Арвидссон), 40:17 - 3:2. Вебер - 2 (Фиала, Битетто), 41:54 - 3:3. Гурьянов - 1 (Глисон, Бенн), 48:58 - 4:3. Йоси - 5 (бол., Джохансен, Форсберг), 59:17 - 4:4. Экхольм - 3 (Террис, Суббан), 62:27 - 4:5.

Вратари: Бишоп - Сарос (57:50 - 59:17).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 24 (4+8+9+3) - 34 (14+8+10+2).

Наши: Гурьянов (11.56/1/0), Ничушкин (13.29/1/+1) - -.

10 ноября. Даллас. American Airlines Center.