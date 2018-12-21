"Даллас" проиграл "Чикаго", Радулов, Гурьянов и Анисимов сделали по голевой передаче

"Даллас" на своем льду проиграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это вторая подряд победа "Блэкхокс".

Российские игроки Артем Анисимов ("Чикаго"), Денис Гурьянов и Александр Радулов (Оба - "Даллас") сделали по голевой передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Чикаго" – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Дебринкэт – 15 (Сикура, Кемпф), 1:12 – 0:1. Густафссон – 8 (бол., Дебринкэт, Кейн), 17:23 – 0:2. Кейн – 16 (Анисимов, Мерфи), 21:56 – 0:3. Сегин – 11 (Бенн, Гурьянов), 28:15 – 1:3. Федун – 2 (Бенн, Радулов), 46:16 – 2:3. Кейн – 17 (п.в., Кемпф), 58:10 – 2:4. Перлини – 4 (п.в., Дебринкэт), 58:50 – 2:5.

Вратари: Бишоп (57:55 – 58:10, 58:25 – 58:50) – Уорд.

Штраф: 2 – 2.

Броски: 28 (14+10+4) – 29 (12+6+11).

Наши: Гурьянов (15.58/0/-1), Ничушкин (10.57/4/-1), Радулов (19.06/3/0) – Анисимов (16.30/0/+2).

21 декабря. Даллас. American Airlines Center.