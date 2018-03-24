"Даллас" проиграл "Бостону", ведя после второго периода 2:0

"Бостон" на выезде выиграл у "Далласа" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). При этом после второго периода "Брюинз" проигрывал в два гола. Победную шайбу за несколько секунд до финальной сирены забросил Давид Пастрняк.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Бостон" - 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Голы: Линделл - 7 (Маккензи, Дикинсон), 2:26 - 1:0. Бенн - 28 (мен., Сегин, Джонс), 39:22 - 2:0. Маршан - 32 (Пастрняк, Рай. Нэш), 41:17 - 2:1. Шаллер - 11 (мен., Маршан, Миллер), 49:47 - 2:2. Пастрняк - 29 (Маршан, Крейчи), 59:48 - 2:3.

Вратари: Лехтонен (59:48) - Раск.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 42 (17+13+12) - 36 (10+16+10).

Наши: Радулов (21:26/6/-1) - -.

24 марта. Даллас. American Airlines Center.