"Даллас" получил первый выбор на драфте за переход Ивза в "Анахайм"

Благодаря выходу "Анахайма" в финал конференции "Даллас" получил от клуба выбор в первом раунде драфта-2017, сообщает ESPN. Такая договоренность между клубами была достигнута во время обмена форварда Патрика Ивза в состав "Уток".

Напомним, что "Анахайм" выиграл "Эдмонтон" в финале "Запада" со счетом 4-3 в серии и сыграет с "Нэшвиллом". Ивз провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 (32+19) очко за оба клуба, а также записал на свой счет 4 (2+2) очка в 7 встречах Кубка Стэнли.