"Даллас" подписал контракт с Сегином на 88,6 миллиона долларов

"Даллас" в Твиттере объявил о подписании нового контракта с нападающим Тайлером Сегином. Новое соглашение между "Старз" и 26-летним канадским форвардом, которое начнет действовать через год, рассчитано до конца сезона-2026/27. По условиям сделки средняя зарплата игрока составит 9,85 миллиона долларов за сезон (77,8 миллиона долларов за 8 лет).

Летом 2019 года Сегин мог стать неограниченно свободным агентом. По условиям текущего контракта его зарплата составляет 5,75 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне канадец набрал 78 (40+38) очков в 82 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге на его счету 590 матчей и 505 (229+276) очков.