"Даллас" победил дома "Нэшвилл"

"Даллас" нанес поражение "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. Первой звездой встречи признан форвард "Старз" Джейсон Спецца, набравший 3 (1+2) очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" – "Нэшвилл" – 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)
Голы: Джей. Бенн – 8 (Сегин, Спецца), 9:55 – 1:0. Ритчи – 7 (Руссель, Факса), 10:18 – 2:0. Арвидссон – 9 (мен., Уотсон), 16:03 – 2:1. Спецца – 5 (Хэмьюс, Джей. Бенн), 23:27 – 3:1. Руссель – 5 (Корпикоски, Клингберг), 25:47 – 4:1. Сегин – 10 (бол., Джей. Бенн, Спецца), 39:16 – 5:1. Ярнкрок – 5 (Рибейро, Мазанец), 55:09 – 5:2.
Вратари: Лехтонен – Ринне (Мазанец, 25:47).
Штраф: 10 – 12.
Броски: 37 (15+13+9) – 36 (6+21+9).
Даллас. American Airlines Center.