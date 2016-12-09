07:23 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Даллас" победил дома "Нэшвилл"

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"Даллас" нанес поражение "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. Первой звездой встречи признан форвард "Старз" Джейсон Спецца, набравший 3 (1+2) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Нэшвилл" – 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

Голы: Джей. Бенн – 8 (Сегин, Спецца), 9:55 – 1:0. Ритчи – 7 (Руссель, Факса), 10:18 – 2:0. Арвидссон – 9 (мен., Уотсон), 16:03 – 2:1. Спецца – 5 (Хэмьюс, Джей. Бенн), 23:27 – 3:1. Руссель – 5 (Корпикоски, Клингберг), 25:47 – 4:1. Сегин – 10 (бол., Джей. Бенн, Спецца), 39:16 – 5:1. Ярнкрок – 5 (Рибейро, Мазанец), 55:09 – 5:2.

Вратари: Лехтонен – Ринне (Мазанец, 25:47).

Штраф: 10 – 12.

Броски: 37 (15+13+9) – 36 (6+21+9).

Даллас. American Airlines Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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