"Даллас" победил "Айлендерс", Радулов сделал передачу и продлил свою серию

"Даллас" на своем льду разгромил "Айлендерс" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей результативной передачей отметился нападающий Александр Радулов. Для россиянина эта передача стала 9-й в этом сезоне. На его счету уже 14 (5+9) очков в этом чемпионате. Радулов продлил результативную серию до семи матчей кряду.

В этом встрече он провел 15 минут, за которые ни разу не бросил по воротам, заработал 4 минуты штрафа и показатель полезности "+1". Отметим, что свои первые шайбы в этом сезоне забросили нападающие Джемель Смит и Джейсон Спецца.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" -"Айлендерс" – 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Голы: Клингберг - 4 (Бенн, Сегин), 1:32 - 1:0. Смит - 1 (РАДУЛОВ, Клингберг), 14:58 - 2:0. Линделл - 4 (Клингберг, Ганзал), 16:58 - 3:0. Янмарк - 4 (мен.), 26:54 - 4:0. Спецца - 1 (бол., Линделл, Хэмьюс), 36:00 - 5:0.

Вратари: Бишоп - Галак.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 29 (13+10+6) - 14 (4+6+4).

Наши: Радулов (15:36/0/+1) - -.

11 ноября. Даллас. American Airlines Center.