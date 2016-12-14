"Даллас" победил "Анахайм"

"Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Анахайм" со счетом 6:2.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" - "Анахайм" - 6:2 (0:0, 1:1, 5:1)
Голы: Джонс - 3 (Джей. Бенн, Сегин), 33:22 - 1:0. Гецлаф - 3 (Ракелль), 35:36 - 1:1. Перри - 7 (бол., Гецлаф), 41:08 - 1:2. Хэмьюс - 1 (бол., Джей. Бенн, Спецца), 45:41 - 2:2. Крэкнелл - 3 (Одуйя), 46:33 - 3:2. Ивз - 11 (Гудлер), 50:51 - 4:2. Джей. Бенн - 9 (Джор. Бенн, Сегин), 52:24 - 5:2. Факса - 3 (п.в., Джор. Бенн), 53:57 - 6:2.
Вратари: Ниеми - Гибсон (Бернье, 52:24, 53:47 - 53:57).
Штраф: 12 - 10.
Броски: 27 (6+10+11) - 36 (11+14+11).
Наши: - - -.
14 декабря. Даллас. American Airlines Center.