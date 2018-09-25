"Даллас" переиграл "Миннесоту", Радулов и Гурьянов отметились голевыми передачами

"Даллас" обыграл "Миннесоту" в контрольном матче (5:3). Российские нападающие "Старз" Александр Радулов и Валерий Ничушкин отметились голевыми передачами.
Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин сделал 27 сэйвов.
НХЛ
Контрольный матч
"Даллас" – "Миннесота" – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Голы: Хинтс – 2 (Клингберг, Линделл), 9:31 – 1:0. Рид – 2 (Фолиньо), 12:51 – 1:1. Линделл – 1 (бол., Хенли, Гурьянов), 21:46 – 2:1. Бенн – 1, 23:16 – 3:1. Эрикссон Эк – 1 (бол., Гринуэй, Фер), 34:41 – 3:2. Ро – 1 (бол.), 44:01 – 3:3. Бенн – 2 (Радулов, Хинтс), 51:50 – 4:3. Комо – 1, 53:22 – 5:3.
Вратари: Худобин – Дубник (55:32).
Броски: 37 (14+16+7) – 30 (11+11+8).
Наши: Гурьянов (13:11/2/0), Ничушкин (13:27/0/0), Радулов (18:54/4/2) – -.
25 сентября. Даллас. American Airlines Center.