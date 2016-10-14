"Даллас" переиграл "Анахайм", Ниеми сделал 33 сэйва

"Даллас" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" со счетом 4:2. Первой звездой встречи признан голкипер "Старз" Антти Ниеми, отразивший 33 броска из 35.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Анахайм" – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Джонс - 1 (Ивз, Джей. Бенн), 3:40 - 1:0. Кольяно - 1 (мен.), 14:09 - 1:1. Корпикоски - 1 (Шор, Хэмьюс), 22:43 - 2:1. Кольяно - 2 (Кеслер, Сильверберг), 41:01 - 2:2. Руссель - 1 (Крэкнелл, Джор. Бенн), 41:23 - 3:2. Крэкнелл - 1 (Факса, Руссель), 49:37 - 4:2.

Вратари: Ниеми - Гибсон (56:56).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 20 (1+9+10) - 35 (17+4+14).

Даллас. American Airlines Center.