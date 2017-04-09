"Даллас" одолел "Колорадо" в дебютном матче Гурьянова в НХЛ

"Даллас" переиграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 3:3. В составе "Старз" дебютировал российский нападающий Денис Гурьянов. Для 19-летнего хоккеиста это был первый матч в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Колорадо" – 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Шор - 13 (Икин, Патерин), 13:40 - 1:0. Бенн - 26 (бол., Клингберг, Сегин), 20:37 - 2:0. Рантанен - 19 (Бэрри, Андригетто), 37:35 - 2:1. Ландескуг - 18 (Бошемен, Комо), 45:37 - 2:2. Маккиннон - 17 (бол., Бэрри, Комфер), 48:24 - 2:3. Сегин - 26 (Линделл, Клингберг), 53:44 - 3:3.

Победный буллит: Сегин.

Вратари: Лехтонен - Смит.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 45 (18+12+11+4) - 24 (4+11+8+1).

Наши: Гурьянов (13:06/0/-1) – -

Даллас. American Airlines Center.