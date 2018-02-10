"Даллас" обыграл "Питтсбург", Радулов и Малкин отметились голевыми передачами и не реализовали буллиты

"Даллас" по буллитам переиграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б). Российские нападающие Александр Радулов и Евгений Малкин отметились голевыми передачами, но не смогли реализовать свои попытки в послематчевой серии буллитов.
Кроме того, Радулов был признан третьей звездой встречи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" – "Питтсбург" – 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Шихан – 5 (Астон-Ризе, Коул), 9:07 – 0:1. Хагелин – 6 (мен.), 10:54 – 0:2. Сегин – 29 (Бенн, Хитерингтон), 17:57 – 1:2. Клингберг – 7 (РАДУЛОВ, Бенн), 42:46 – 2:2. Хэмьюс – 3 (Патерин, Бенн), 46:47 – 3:2. Шульц – 3 (МАЛКИН, Летанг), 58:47 – 3:3.
Победный буллит: Сегин.
Вратари: Лехтонен – Мюррей (58:02 – 58:47).
Штраф: 6 – 8.
Броски: 36 (9+12+10+5) – 37 (13+7+15+2).
Наши: Радулов (24:11/4/1) – Малкин (20:39/1/2).
10 февраля. Даллас. American Airlines Center.
Ушастый
Оленевод (Бильдыев) Индисс Марио66...===========Коллега,а что такое "монопенисуальность" ? =================== "монопенисуально" значит "одноху...ственно", то есть "безразлично"
11:54
pitpen09
Матрасы не пойми с какого свистнули в конце ОТ,када ММ вывел Кросби 1 в 0.Звезды подрее выглядели,хотя второй подряд был.
11:52
Werewolf
Оленевод (Бильдыев) ростовский свин ) Техасцам и забивного форварда бы.снайпера с убойным броском типа овечкина. тараса.лайне...у далласа такой игрок отсутствует- поэтому в большинстве даллас мне показался не интересным. 11:34 ============================== Мозякина надо брать, пока не перехватили, имхо. И купок в кармане. Шаман не даст соврать...____так то Шипачев еще свободен и Плотников ))))))
11:51
fifa_guru
ростовский свин ... и забивного форварда бы.снайпера с убойным броском типа овечкина. тараса.лайне...у далласа такой игрок отсутствует- поэтому в большинстве даллас мне показался не интересным. // это точно)) это когда до НГ они играли, пару игр было когда в PP они устраивали перепасовки, да возились с шайбой, а бить в итоге так никто не бил) много кто отметил это тогда)
11:50
Werewolf
ростовский свин Радулов энерджайзер - когда он на льду все время идет в борьбу -заставляет ошибаться,просто хорош.даллас хитча выглядит совсем по другому чем сент луис хитча.______Радулов не энерджайзер )))) Он тасманский дьявол ))))
11:50
Werewolf
Жора_Фридман Werewolf, кто у вас тут "Флюгер"?_____N8 вашингтона
11:48
Werewolf
Жора_Фридман Werewolf Жора_Фридман Werewolf : Матч не смотрел, но не одобряю? Посмотри, может тогда тоже мнение изменишь//причом здесь "смотрел-не смотрел", ели я угараю над членами секты Свидетелей плаксы?______До того момента как ты написал, здесь не было ни одного болельщика Сида//да ты шо, мария и пней - не глоры Синтии??? ты либо попутал щас, либо тупишь. либо и то и другое сразу______Лол....Пней - тролль, он пишет за любого нерусского хокка. У него вообще фаворитов нет. Здесь он писал против Малыча просто. Марио фанат Лемье (правда странно?). Он тут не раз и не два Сидни ругал. Так что это ты либо не в теме, либо попутал, либо тупишь.....ну либо все сразу ))))))
11:48
fifa_guru
ростовский свин еще в начале сезона говорил, что даллас на бумаге прям очень хорош: бенн, сегин, радулов, спецца, янмарк - как минимум добротные игроки. Только что первые игр 30 Хичкок тусовал игроков по звеньям, никак игру найти не могли. Откровенно говоря, она и сейчас не идеальна, только всплески видны. Бросает то в жар то в холод. Но очевидно, что данные игроки могут еще прибавить и игру такую показывать, соперники только отлетать будут)) в обороне тож все неплохо: Бишопа чет мотали в том сезоне, думал на спад пойдет, но еще держит уровень. ну про клинберга и так понятно. в общем, в ПО тогда я ставил на них)
11:46
Оленевод (Бильдыев)
ростовский свин ) Техасцам и забивного форварда бы.снайпера с убойным броском типа овечкина. тараса.лайне...у далласа такой игрок отсутствует- поэтому в большинстве даллас мне показался не интересным. 11:34 ============================== Мозякина надо брать, пока не перехватили, имхо. И купок в кармане. Шаман не даст соврать...
11:43
Оленевод (Бильдыев)
ростовский свин даллас меня прямо вдохновил-) - хочется про него написать отдельно,хитч классную команду строит .Звезды не помешаны на обороне,игра далласа сбалансирована,очень крут клингберг - (не смотря на привоз гола в большинстве) -круто катается,возит шайбу,отличным броском влепил в девятку;резкий ,быстрый -мне кажется норрис трофи он должен забрать в этом году.У енго уже больше 50очков в сезоне.Хорош его напарник линделл -деф оборонительного плана.не такой быстрый ,но очень грамотно позиционно играет.Думаю связка клингберг -линделл лучшая в этом сезоне в нхл по игре,уних уже больше 70 очков на двоих.Радулов энерджайзер - когда он на льду все время идет в борьбу -заставляет ошибаться,просто хорош.даллас хитча выглядит совсем по другому чем сент луис хитча.Техасцам бы еще усилить 3 звено оброны и забивного форварда бы.снайпера с убойным броском типа овечкина. тараса.лайне...у далласа такой игрок отсутствует- поэтому в большинстве даллас мне показался не интересным. 11:34
11:41
Оленевод (Бильдыев)
.BattleFish. Кросби деклассировал деклассировал да не выдеклассировал, капитан Старз ушел с тремя очками!) 11:35 ===================== Чиста случайна....
11:38
Оленевод (Бильдыев)
Индисс Марио66...===========Коллега,а что такое "монопенисуальность" ? Словечко больно завзятое,поздравляю ! Думаю, всё-таки, что такой класс игры у обоих старс от его избытка )))) 11:10 ===================== Шаман говорит, что енто словечко означает "онанизьм". Х.3. Мож, шутит проста...
11:37
.BattleFish.
Кросби деклассировал деклассировал да не выдеклассировал, капитан Старз ушел с тремя очками!)
11:35
ростовский свин
даллас меня прямо вдохновил-) - хочется про него написать отдельно,хитч классную команду строит .Звезды не помешаны на обороне,игра далласа сбалансирована,очень крут клингберг - (не смотря на привоз гола в большинстве) -круто катается,возит шайбу,отличным броском влепил в девятку;резкий ,быстрый -мне кажется норрис трофи он должен забрать в этом году.У енго уже больше 50очков в сезоне.Хорош его напарник линделл -деф оборонительного плана.не такой быстрый ,но очень грамотно позиционно играет.Думаю связка клингберг -линделл лучшая в этом сезоне в нхл по игре,уних уже больше 70 очков на двоих.Радулов энерджайзер - когда он на льду все время идет в борьбу -заставляет ошибаться,просто хорош.даллас хитча выглядит совсем по другому чем сент луис хитча.Техасцам бы еще усилить 3 звено оброны и забивного форварда бы.снайпера с убойным броском типа овечкина. тараса.лайне...у далласа такой игрок отсутствует- поэтому в большинстве даллас мне показался не интересным.
11:34
Жора_Фридман
Werewolf, кто у вас тут "Флюгер"?
11:26
Жора_Фридман
Werewolf Жора_Фридман Werewolf : Матч не смотрел, но не одобряю? Посмотри, может тогда тоже мнение изменишь//причом здесь "смотрел-не смотрел", ели я угараю над членами секты Свидетелей плаксы?______До того момента как ты написал, здесь не было ни одного болельщика Сида//да ты шо, мария и пней - не глоры Синтии??? ты либо попутал щас, либо тупишь. либо и то и другое сразу
11:24
.BattleFish.
Марио66 shurikfromkaragay, Кросби всю игру деклассировал Бенна при непосредственном контакте с ним на льду, а Малыч свой первый "плюс" заработал за секунду до заброшенной его партнёрами шабы, прыгнус со скамейки коньками на лёд. 09:04------------и что толку от его деклассирования, забивать надо было и вести игру команды, а не заниматься бесполезным разрушением, выключая одного лишь Бенна.
11:23
Werewolf
Жора_Фридман Werewolf : Матч не смотрел, но не одобряю? Посмотри, может тогда тоже мнение изменишь//причом здесь "смотрел-не смотрел", ели я угараю над членами секты Свидетелей плаксы?______До того момента как ты написал, здесь не было ни одного болельщика Сида )))) Иди поугарай над сектантами из секты Флюгера )))
11:19
gibson
Очень крутая игра. Сегодня вообще день крутых игр. Радулов по сути организовал все три гола своей команды. Одна передача, которую ему записали сути не отражает.
11:13
Индисс
Марио66...===========Коллега,а что такое "монопенисуальность" ? Словечко больно завзятое,поздравляю ! Думаю, всё-таки, что такой класс игры у обоих старс от его избытка ))))
11:10
Жора_Фридман
Werewolf : Матч не смотрел, но не одобряю? Посмотри, может тогда тоже мнение изменишь//причом здесь "смотрел-не смотрел", ели я угараю над членами секты Свидетелей плаксы?
11:10
ростовский свин
Идриси..кросби выглядит очень средне -помимо гола сегина.Когда он за ним не успел тупо ,пока доехал -сегин уже руки поднял празднуя. у него еще был провал в овертайме.когда клингберг его опередил и вывел бенна один на один .Но бенн тупанул(в принципе я его никогда и не считал очень уж одаренным-))Во втором периоде кросби был близок к голу ,с шайбой лехтонена обьехал ,но в пустые ворота бросить с острого угла не смог -не успел сегин и линделл заблокировали.Видно что кросби в неважной форме -нет скорости и резкости.
11:10
Werewolf
Идриси Вот выдержка из разбора «их» комментаторами повтора гола Сегина: “Sidney Crosby doesn’t come back hard enough for Tyler Seguin”. Они говорят о том, что возвращался недостаточно быстро, клюшку на лед не положил… Обычно все это ставят в вину совсем другому игроку (не будем называть его имя). Ну и Малкину тоже – дескать, обрезы у него, брак всяческий…_____Да вся команда сыграла неважно. Не выстрелил ни один из трио пингвинов.
11:10
Идриси
Вот выдержка из разбора «их» комментаторами повтора гола Сегина: “Sidney Crosby doesn’t come back hard enough for Tyler Seguin”. Они говорят о том, что возвращался недостаточно быстро, клюшку на лед не положил… Обычно все это ставят в вину совсем другому игроку (не будем называть его имя). Ну и Малкину тоже – дескать, обрезы у него, брак всяческий…
10:59
ростовский свин
даллас становится очень симпатичной командой -то что он будет в плове -думаю вопрос решенный,по матчу -первый гол питсбурга - неважная игра лехтонена,гол в большинстве привез клингберг -слишком уж явный пас отдавал-хагелин -продемонстрировал свою скорость.Ответный гол сегин забил из под кросби,радулов был просто очень хорош: настоящий мотор далласа:ключевой игрок при всем уважении к сегину,бенну.клингбергу;В овертайме кросби едва не привез гол -клингберг его на доли секунды опередил -но бенн не смог переиграть мюррея.тут же летанг потерял шайбу в зоне далласа и радулов снова мог решать овертайм.В целом далллас понравился чуть больше.Старс становяться крутой командой всего за сезон.
10:40
Werewolf
Werewolf shurikfromkaragay у Малыча +2, у Плаксы -1.______Кстати, можешь и на соседней ветке Вшей тогда отметиться )))) Что-то типа Кузя +1, Флюгер -1 ))))))) Или что-то типа: Флюгер - один из трех хокков в составе вшей, которые завершили встречу с минусом )))))
10:25
Werewolf
shurikfromkaragay у Малыча +2, у Плаксы -1.______Классный показатель. И заголовок в стиле СЭ "Шихан заработал Малычу +1". Малыч так расстарался ради этого, так ловко со скамейки спрыгнул. По любому достойно +1 )))))
10:20
Werewolf
Жора_Фридман фоннаты Синтии такие фоннаты______Матч не смотрел, но не одобряю? Посмотри, может тогда тоже мнение изменишь.
10:18
.BattleFish.
Чмока потерял хватку я это уже заметил давно, днищенские и скучные вбросы, неинтересные)))
10:12
Жора_Фридман
фоннаты Синтии такие фоннаты
09:51