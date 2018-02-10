"Даллас" обыграл "Питтсбург", Радулов и Малкин отметились голевыми передачами и не реализовали буллиты

"Даллас" по буллитам переиграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б). Российские нападающие Александр Радулов и Евгений Малкин отметились голевыми передачами, но не смогли реализовать свои попытки в послематчевой серии буллитов.

Кроме того, Радулов был признан третьей звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Питтсбург" – 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шихан – 5 (Астон-Ризе, Коул), 9:07 – 0:1. Хагелин – 6 (мен.), 10:54 – 0:2. Сегин – 29 (Бенн, Хитерингтон), 17:57 – 1:2. Клингберг – 7 (РАДУЛОВ, Бенн), 42:46 – 2:2. Хэмьюс – 3 (Патерин, Бенн), 46:47 – 3:2. Шульц – 3 (МАЛКИН, Летанг), 58:47 – 3:3.

Победный буллит: Сегин.

Вратари: Лехтонен – Мюррей (58:02 – 58:47).

Штраф: 6 – 8.

Броски: 36 (9+12+10+5) – 37 (13+7+15+2).

Наши: Радулов (24:11/4/1) – Малкин (20:39/1/2).

10 февраля. Даллас. American Airlines Center.