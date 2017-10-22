"Даллас" обыграл "Каролину", Радулов набрал одно очко

"Даллас" одержал непростую победу над "Каролиной" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что "Старз" по ходу встречи вели 4:0. "Звезды" продлили победную серию до четырех игр кряду.

В составе победителей дубль на счету Тайлера Питлика, по шайбе забросили Джейми Бенн и Тайлер Сегин. Нападающий Александр Радулов провел на льду почти 19 минут, нанес два броска по воротам, сделал результативную передачу и заработал показатель полезности "+1".

У "Каролины" две шайбы забросил Джефф Скиннер, один гол на счету Джордана Стаала.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Каролина" – 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)