"Даллас" обыграл "Каролину"

"Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей площадке "Каролину" - 5:2. Дубль на свой счет в этой встрече записал форвард "Старз" Патрик Ивз.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Каролина" - 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Голы: Линделл - 5, 0:51 - 1:0. Ивз - 20 (Икин, Джей. Бенн), 5:49 - 2:0. Маккензи - 4, 6:11 - 3:0. Ахо - 17 (Линдхольм, Стаал), 25:06 - 3:1. Ивз - 21 (бол., Факса, Джей. Бенн), 37:09 - 4:1. Фольк - 11 (бол., Линдхольм, Стаал), 45:13 - 4:2. Крэкнелл - 7 (Маккензи), 50:19 - 5:2.

Вратари: Лехтонен - Уорд.

Штраф: 9 - 13.

Броски: 27 (9+13+5) - 24 (9+9+6).

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Даллас. American Airlines Center.