"Даллас" обыграл "Калгари", Худобин сделал 30 сэйвов

"Даллас" в овертайме переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал нападающий Тайлер Сегин.

Российский вратарь "Старз" Антон Худобин отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Даллас" - 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Спецца - 5 (Факса, Хейсканен), 0:41 - 0:1. Хэтэуэй - 3 (Янковски, Дюбе), 16:39 - 1:1. Бенн - 10 (бол., Сегин, Байрейтер), 38:02 - 1:2. Годро - 9 (бол., Линдхольм, Джиордано), 49:41 - 2:2. Джиордано - 3 (Броди, Баклунд), 50:51 - 3:2. Байрейтер - 2, 53:15 - 3:3. Сегин - 8 (Бенн), 60:24 - 3:4.

Вратари: Риттих - Худобин.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 33 (12+7+14+0) - 28 (10+11+6+1).

Наши: - - Ничушкин (8.11/1/0), Радулов (18.46/3/+1).

29 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.