"Даллас" обыграл "Айлендерс", Радулов оформил дубль

"Даллас" победил "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:2. Дублями в составе "Старз" отметились защитник Эса Линделл и форвард Александр Радулов. На счету 32-летнего россиянина также результативная передача.

"Даллас" набрал 24 очка и поднялся на 5-е место на Западе. "Айлендерс" с 22 баллами располагается на 7-й строчке на Востоке.

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"Нью-Йорк Айлендерс" (Нью-Йорк) - "Даллас Старз" (Даллас) - 2:6 (1:0, 0:4, 1:2)

Голы: Бовилье - 5 (Комаров, Пулок), 3:36 - 1:0. Линделл - 2 (Сегин, Бенн), 22:09 - 1:1. Хинтс - 1 (Спецца), 24:40 - 1:2. Линделл - 3 (Хонка, Дикинсон), 27:08 - 1:3. Сегин - 6 (Радулов, Бенн), 34:07 - 1:4. Мэйфилд - 3 (Барзал), 40:24 - 2:4. Радулов - 7 (Байрейтер, Спецца), 47:35 - 2:5. Радулов - 8 (Бенн, Сегин), 49:16 - 2:6.

Вратари: Грайсс (Ленер, 27:08) - Бишоп.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 39 (13+15+11) - 33 (13+11+9).

Наши: - - Ничушкин (16.25/2/+1), Радулов (16.31/4/+3).

18 ноября. Нью-Йорк. Barclays Center.

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