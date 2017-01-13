"Даллас" нанес поражение "Детройту"

"Даллас" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Детройт" - 5:2. "Ред Уингз" потерпели третье поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" - "Детройт" - 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)
Голы: Корпикоски - 6 (Джор. Бенн, Шарп), 3:39 - 1:0. Нюквист - 5 (бол., Ванек, Зеттерберг), 14:09 - 1:1. Зеттерберг - 8 (Нюквист, Манта), 15:42 - 1:2. Ритчи - 9 (Факса), 23:31 - 2:2. Клингберг - 6 (Шор), 35:53 - 3:2. Джонс - 4 (Одуйя, Спецца), 36:42 - 4:2. Ивз - 15 (п.в.), 58:54 - 5:2.
Вратари: Ниеми - Мразек (56:32 - 58:54).
Штраф: 10 - 2.
Броски: 21 (4+12+5) - 33 (11+6+16).
Наши: - - Марченко (16:14/1/+1).
13 января. Даллас. American Airlines Center.